Россиянам грозит тюрьма за установку магнитов на счетчики

Использование магнитов для искажения показаний счетчиков может привести к серьезным последствиям: россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ ... Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей», — сообщил Курбаков, уточнив, что также придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ (уплатить стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции). Его слова передает РИА «Новости».

Также он добавил, что в ряде случаев возможна уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В этом случае нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

После выявления нарушения счетчик подлежит обязательной замене за счет виновника. В некоторых случаях ресурсоснабжающая организация может отключить воду до устранения нарушений, пишет URA.RU.