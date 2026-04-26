В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий

Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Это следует из документа, изученного ТАСС.

Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

Теперь формулировка уточняется: чтобы получить право на единое пособие, нужно "постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет". Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Постановление подготовлено во исполнение подписанного ранее закона, который и ввел ценз оседлости. Кабмин утвердил необходимые изменения в правила назначения пособия.

Единое пособие - социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.