Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий

Правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Это следует из документа, изученного ТАСС.

Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

Теперь формулировка уточняется: чтобы получить право на единое пособие, нужно "постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет". Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Постановление подготовлено во исполнение подписанного ранее закона, который и ввел ценз оседлости. Кабмин утвердил необходимые изменения в правила назначения пособия.

Единое пособие - социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
