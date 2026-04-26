Команда администрации города Самары и служб благоустройства вышла на субботник

25 апреля глава города Самары Иван Носков вместе со своими заместителями, руководителями департаментов городской администрации и сотрудниками служб благоустройства присоединился к Всероссийскому субботнику в районе улицы Краснодонской.

Также по своей инициативе сегодня в городе вышли на уборку свыше 33 тысяч самарцев.

«Команда администрации города вышла на уборку в районе улицы Краснодонской. Участия жителей не предполагалось, договорились, что при отсутствии дождя наведем на этой территории порядок своими силами — я, мои заместители, руководители департаментов. Территория на Краснодонской — большая и заброшенная. К сожалению, это не уникальное явление, такие участки встречаются в Самаре. Причем как муниципальные, так и частные, которые владельцы используют не по назначению или не используют вообще. С прошлого года проводим инвентаризацию таких земель, далее будем работать совместно с Минградом региона. Какие-то участки, вероятно, можно вернуть в собственность города, а на муниципальных запланировать создание общественных пространств или строительство соцобъектов», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.