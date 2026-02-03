В самаре пройдет Фестиваль чёрно-белой фотографии «Фотострелка»

Всероссийский фестиваль чёрно-белой фотографии «Фотострелка» открывает доступ к творчеству современных фотографов. Его цель – поиск и популяризация талантливых авторов современной фотографии, определение репрезентативной выборки работ, отражающих состояние современной российской фотографии, создание небанальных иммерсивных пространств, усиливающих эмоции от восприятия, подчёркивающих и дополняющих выставочную часть. Авторы проекта – известные в фотографических кругах фотохудожники – Евгений Андреев (г. Москва) и Катерина Зелёная (г. Калуга).

Проект охватывает несколько городов России: Москву, Калугу, Самару, Санкт-Петербург, Медынь, Ростов-на-Дону, Красноярск, Тверь и др. В январе этого года он с успехом прошел в Калуге и Казани.

В Самаре фестиваль «Фотострелка» будет проходить с 4 по 27 февраля 2026 года. Площадкой станет самарский Дом журналиста (г. Самара, ул. Самарская, д. 179).

Организаторы в Самаре:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Официальная поддержка – Союз фотохудожников России.

Координаторы – Елена Фомина, Наталия Шинкевич (члены Фотообъединения СОО СЖР).

Открывая перспективные имена, «Фотострелка» создает образ современной российской фотографии.

Фестиваль начинается 4 февраля открытием выставки «Фотострелка» (начало в 13:00, вход свободный, возрастные ограничения – 12 +). Для СМИ и посетителей состоится обзор экспозиции, интервью с организаторами выставки и авторами работ.

Насыщенная спикерская программа запланирована на 7 февраля (с 13:00 до 19:30). В этот день пройдут творческие встречи с Евгением Андреевым «Фотопутешествия по России» и Екатериной Зеленой «Исследуем границы фотографии». В спикерской части выступят Николай Муханов, Елена Фомина, Екатерина Мишина, Кристина Сырчикова, Марина Кейлина, Анастасия Иванова.

Завершится фестиваль 27 февраля «фотосушкой» – подведением итогов (с 18:00 до 20:00).

Возрастные ограничения: 12 +.

Фото предоставлено пресс-службой самарского Дома журналиста