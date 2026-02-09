Самарец пытался пронести нож на заседание суда

Местному жителю, явившемуся в один из районных судов г. Самары на судебное заседание, перед осмотром на посту был предупрежден о недопустимости проноса в здание суда колюще-режущих, взрывоопасных, ядовитых и иных запрещенных предметов. Мужчина сообщил, что ничего подобного у него с собой нет.

Однако в ходе осмотра личных вещей судебным приставом по ОУПДС на дне сумки посетителя суда был найден складной нож.

Предмет, запрещенный к проносу, был изъят. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета на судебное заседание.