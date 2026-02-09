Я нашел ошибку
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
Самарец пытался пронести нож на заседание суда

Местному жителю, явившемуся в один из районных судов г. Самары на судебное заседание, перед осмотром на посту был предупрежден о недопустимости проноса в здание суда колюще-режущих, взрывоопасных, ядовитых и иных запрещенных предметов. Мужчина сообщил, что ничего подобного у него с собой нет.
Однако в ходе осмотра личных вещей судебным приставом по ОУПДС на дне сумки посетителя суда был найден складной нож.
Предмет, запрещенный к проносу, был изъят. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».
Благодаря добросовестному выполнению должностных обязанностей, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвратил попытку проноса запрещенного предмета на судебное заседание.

Теги: Судебные приставы

Житель Самарской области решил увеличить свой земельный участок, установив забор далеко за его пределами.
06 февраля 2026, 11:17
Администрация района обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 670 кв. м, принадлежащих государству. Происшествия
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей.
05 февраля 2026, 16:33
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2025 год
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей. Общество
Житель Самарской области повздорил со своим соседом и кинул в него кирпичом
03 февраля 2026, 11:36
Помимо наказания в виде обязательных работ сроком на 100 часов, суд обязал его также выплатить соседу компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Происшествия
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
