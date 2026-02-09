В Тольятти задержали подозреваемую в сбыте немаркированной табачной продукции на 1 млн рублей

Я нашел ошибку
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
187
Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

Так, полицейские Управления МВД России по городу Тольятти, получив информацию от неравнодушных граждан о торговле сигаретами в павильоне, предназначенном для реализации кондитерских изделий, выявили и пресекли факт хранения, с целью последующего сбыта, немаркированных сигарет.

В присутствии понятых оперуполномоченные провели осмотр помещения, расположенного на ул. Революционной, обнаружили и изъяли более 10,6 тысяч пачек сигарет иностранного производства, которые направили на исследование.

Согласно данным экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти изъятое из торговой точки является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой, общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

Арендатор помещения, которая, как установили полицейские, занималась реализацией немаркированной табачной продукции как физическое лицо, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – 55-летняя жительница Ставропольского района пояснила оперуполномоченным, что приобрела сигареты через Интернет с целью последующей реализации в торговом павильоне под видом деятельности по продаже кондитерских изделий.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

