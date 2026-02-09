Глава РЖД: 82% билетов продается онлайн

Генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил, что 82% железнодорожных билетов, продаваемых компанией, оформляется онлайн. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Белозеров отметил, что компания активно внедряет современные цифровые технологии и развивает инфраструктуру, пишет Смотрим.

"Мы повышаем скорости, мы предлагаем новые цифровые сервисы, мы продаем билеты – более 82% продаем в режиме онлайн. Мы строим новые вокзалы. В Чечне построили не только новый, красивый вокзал, но еще он сейсмоустойчивый. Мы строим станцию Новая Лахта в Санкт-Петербурге, Центральный Транспортный Узел совместно с правительством Москвы, открываем новые остановочные пункты", – заявил глава РЖД.