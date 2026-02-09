Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
Глава РЖД: 82% билетов продается онлайн

Генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров сообщил, что 82% железнодорожных билетов, продаваемых компанией, оформляется онлайн. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Белозеров отметил, что компания активно внедряет современные цифровые технологии и развивает инфраструктуру, пишет Смотрим.

"Мы повышаем скорости, мы предлагаем новые цифровые сервисы, мы продаем билеты – более 82% продаем в режиме онлайн. Мы строим новые вокзалы. В Чечне построили не только новый, красивый вокзал, но еще он сейсмоустойчивый. Мы строим станцию Новая Лахта в Санкт-Петербурге, Центральный Транспортный Узел совместно с правительством Москвы, открываем новые остановочные пункты", – заявил глава РЖД.

