Минфин намерен внести изменения в программу долгосрочных сбережений

Минфин предложил закрыть для пенсионеров возможность немедленно выводить деньги из программы долгосрочных сбережений (ПДС), заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью "Российской газете".

"Российская газета" пишет о том, что граждане пенсионного возраста начали использовать ПДС как срочный вклад. В частности, после софинансирования со стороны государства пенсионеры сняли со своих счетов в III квартале 2025 года 18 млрд руб.

В связи с этим Минфин предложил разрешить забирать деньги только после пяти лет участия в программе.

Договор ПДС заключают на 15 лет, однако женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут забрать деньги в любое время. При этом софинансирование предусматривает выплаты от государства, которые участники ПДС получают в зависимости от дохода и суммы личных взносов. В течение десяти лет после заключения договора можно получать по 36 тыс. руб. ежегодно.

По словам Чебескова, изменения в ПДС не ухудшат ее условия, а обеспечат ее целесообразное использование: средства, выделяемые государством для софинансирования, должны способствовать долгосрочным сбережениям. Минфин надеется закрепить изменения законодательно.

"К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива – эту правовую коллизию убрать", — приводит "Российская газета" слова Чебескова.

Эксперты полагают, что изменения в ПДС могут уменьшить ее популярность у россиян пожилого возраста.