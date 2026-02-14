Россиянин Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает Okko.
Показательные выступления пройдут 21 февраля, передает РИА Новости.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
