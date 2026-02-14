В самарском театре «Мастерская» состоялся фестиваль авторской песни «Во славу Отечества»

Сегодня в самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» по инициативе председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества, врио заместителя губернатора Самарской области Александра Фетисова, прошел концерт в рамках патриотического фестиваля авторской песни «Во славу Отечества».

«Люди должны слышать такие песни, — уверен Александр Фетисов. — Потому что они о хороших, правильных вещах. О том,что все мы чувствуем. Любовь к своей стране, к своей земле — важная, базовая настройка. Стержень, вокруг которого формируется личность. Надо помнить это,учить этому своих детей. Иначе на месте наших истинных ценностей окажутся чужие и ложные».

Особым гостем мероприятия стал заслуженный артист России, ветеран боевых действий, актёр Центрального академического театра Российской Армии Александр Топчий. Выступали и другие авторы-исполнители военных и патриотических песен - Михаил Чудаков, Мария Яковлева и Андрей Яковлев, Алексей и Кирилл Халитовы.

Но главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.

В числе награжденных - педагоги, работники благоустройства, общественные активисты, благотворители, сообщает пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Самары.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Самары