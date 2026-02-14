Я нашел ошибку
Главные новости:
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Россиянин Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля.
Умер хирург СКОБ им.Середавина Андрей Титов
Главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.
В самарском театре «Мастерская» состоялся фестиваль авторской песни «Во славу Отечества»
Победители награждены медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.
Определены победители и призеры «Лыжни России» в Самарской области 
Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы
Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
В самарском театре «Мастерская» состоялся фестиваль авторской песни «Во славу Отечества»

178
Главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.

Сегодня в самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» по инициативе председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества, врио заместителя губернатора Самарской области Александра Фетисова, прошел концерт в рамках патриотического фестиваля авторской песни «Во славу Отечества».

«Люди должны слышать такие песни, — уверен Александр Фетисов. — Потому что они о хороших, правильных вещах. О том,что все мы чувствуем. Любовь к своей стране, к своей земле — важная, базовая настройка. Стержень, вокруг которого формируется личность. Надо помнить это,учить этому своих детей. Иначе на месте наших истинных ценностей окажутся чужие и ложные».

Особым гостем мероприятия стал заслуженный артист России, ветеран боевых действий, актёр Центрального академического театра Российской Армии Александр Топчий. Выступали и другие авторы-исполнители военных и патриотических песен - Михаил Чудаков, Мария Яковлева и Андрей Яковлев, Алексей и Кирилл Халитовы.

Но главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.

В числе награжденных - педагоги, работники благоустройства, общественные активисты, благотворители, сообщает пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Самары.

 

Фото:  Ассоциация ветеранов СВО Самары

 

Теги: Самара

