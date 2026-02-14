Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы

Министерство обороны РФ предложило засчитывать один день службы в зоне специальной военной операции (СВО) за три дня стажа работы или госслужбы. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что ведомство предлагает внести изменение в п. 3 ст. 10 закона «О статусе военнослужащих».

«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», — указано в проекте документа.

Кроме того, проектом предусмотрено изменение в ч. 10 ст. 13 федерального закона «О страховых пенсиях». В настоящее время периоды участия в СВО в ходе военной службы засчитываются в страховой стаж в удвоенном размере. Минобороны предлагает заменить слова «в двойном размере» на «в тройном размере», пишут "Известия".