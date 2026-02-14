Я нашел ошибку
Главные новости:
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Россиянин Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля.
Умер хирург СКОБ им.Середавина Андрей Титов
Главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.
В самарском театре «Мастерская» состоялся фестиваль авторской песни «Во славу Отечества»
Победители награждены медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.
Определены победители и призеры «Лыжни России» в Самарской области 
Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Министерство обороны РФ предложило засчитывать один день службы в зоне специальной военной операции (СВО) за три дня стажа работы или госслужбы. Соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что ведомство предлагает внести изменение в п. 3 ст. 10 закона «О статусе военнослужащих».

«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», — указано в проекте документа.

Кроме того, проектом предусмотрено изменение в ч. 10 ст. 13 федерального закона «О страховых пенсиях». В настоящее время периоды участия в СВО в ходе военной службы засчитываются в страховой стаж в удвоенном размере. Минобороны предлагает заменить слова «в двойном размере» на «в тройном размере», пишут "Известия".

