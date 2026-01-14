Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
В Сызрани проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»

172
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»

АвтоВАЗ поставил в парк ГУП «Мосгортранс» 33 фургона Lada e-Largus. Электромобили будут использоваться для оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 13 января. Торжественная передача Lada e-Largus состоялась на электробусной площадке «Митино».

В АвтоВАЗе отметили, что Lada e-Largus является первым российским электромобилем с отечественной батареей глубокой локализации. Батареи разработаны и произведены в РФ, системы управления и термостатирования также российские. Электромобиль выпускается на производственной площадке «Лада Ижевск» по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и сборку.

На Lada e-Largus устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова, что позволяет полностью сохранить полезный объем багажника (2540 л). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация для контроля за системами электромобиля, уровнем заряда и запасом хода, который составляет порядка 320 км.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе
12 января 2026, 13:13
АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе
Приказ о возвращении к пятидневке с начала нового года президент компании Максим Соколов подписал в начале декабря. Транспорт
361
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
30 декабря 2025, 12:10
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
Средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит всего 0,5%, уточнили в компании. При этом цена флагманской машины Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей. Новости компаний
726
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
25 декабря 2025, 13:55
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Отечественный производитель также поделился информацией и о других новинках Lada, которые запланированы на будущий год. Новости компаний
803
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
134
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
271
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
429
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
641
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
347
Весь список