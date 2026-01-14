Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»

АвтоВАЗ поставил в парк ГУП «Мосгортранс» 33 фургона Lada e-Largus. Электромобили будут использоваться для оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 13 января. Торжественная передача Lada e-Largus состоялась на электробусной площадке «Митино».

В АвтоВАЗе отметили, что Lada e-Largus является первым российским электромобилем с отечественной батареей глубокой локализации. Батареи разработаны и произведены в РФ, системы управления и термостатирования также российские. Электромобиль выпускается на производственной площадке «Лада Ижевск» по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и сборку.

На Lada e-Largus устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова, что позволяет полностью сохранить полезный объем багажника (2540 л). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация для контроля за системами электромобиля, уровнем заряда и запасом хода, который составляет порядка 320 км.