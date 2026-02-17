Стартовала регистрация участников лыжных соревнований на призы газеты «Волжская коммуна»

Регистрация проходит до 18:00 среды, 18 февраля, по электронной почте samaraski63@mail.ru.

В программе двух соревновательных дней - 21 и 22 февраля - старты на дистанции от 1,3 до 10 километров для лыжников от 9 лет и старше, без верхнего ограничения по возрасту.

Заявки принимаются от индивидуальных участников и коллективов. Необходимым условием для участия является наличие медицинского допуска.

Лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна» проводится в Самарской области с 1941 года и является одним из старейших лыжных соревнований страны.