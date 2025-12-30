АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе

"АвтоВАЗ" в январе скорректирует цены на модельный ряд Lada, об этом сообщает пресс-служба компании.

Средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит всего 0,5%, уточнили в компании.

При этом цена флагманской машины Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей – до 2 245 000 рублей (-14%). Lada Largus же подешевеет на 73 тысячи рублей, стоимость автомобиля составит 1 587 000 рублей (-3,8%).

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м", – заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся (1 581 000 рублей). А вот начальная цена Granta составит 850 000 рублей (среднее изменение 1,9%), а Iskra – 1 277 000 рублей (среднее изменение 1,8%), пишет Смотрим.