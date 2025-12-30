Я нашел ошибку
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре полицейские изъяли более 4000 единиц незаконных пиротехнических изделий
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
В Самаре открывается выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» NUR NOW x T2
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
Новогоднее настроение ощущают 31% самарцев
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
В Кинель-Черкасском районе водитель сбил женщину
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
Минтранс представит интерактивную карту путешествия Деда Мороза по России
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе

159
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе

"АвтоВАЗ" в январе скорректирует цены на модельный ряд Lada, об этом сообщает пресс-служба компании.

Средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит всего 0,5%, уточнили в компании.

При этом цена флагманской машины Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей – до 2 245 000 рублей (-14%). Lada Largus же подешевеет на 73 тысячи рублей, стоимость автомобиля составит 1 587 000 рублей (-3,8%).

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м", – заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся (1 581 000 рублей). А вот начальная цена Granta составит 850 000 рублей (среднее изменение 1,9%), а Iskra – 1 277 000 рублей (среднее изменение 1,8%), пишет Смотрим. 

Теги: Автоваз

