АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut

Старт производства нового кроссовера Lada Azimut намечен на лето 2026 года. Об этом объявили в пресс-службе компании, передает «Российская газета» 25 декабря.

Отечественный производитель также поделился информацией и о других новинках Lada, которые запланированы на будущий год. Так, в 2026-м состоится премьера обновленного классического внедорожника Lada NIva Legend, который получит двигатель объемом 1,8 л.

Кроме того, как ранее заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в будущем году должна дебютировать Lada Vesta Sport.

Кроссовер Lada Azimut впервые был представлен в июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одной из главных и необычных особенностей модели стал электроподогрев передних боковых стекол, пишут "Известия".