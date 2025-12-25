Я нашел ошибку
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
В Самарской области инвесторам оказывают содействие в режиме «одного окна»
спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 году вырос почти в 1,5 раза
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Более трех тысяч домашних животных ехали без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за 11 месяцев
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
Появился график работы РЭО ГИБДД в Самаре в новогодние праздники
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
На судоверфи «Нефтефлот» в Самаре состоялась передача земснаряда заказчику
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
В Самарском политехе предложили нетермические способы обработки морсов длительного хранения
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ объявил сроки старта производства кроссовера Lada Azimut

Старт производства нового кроссовера Lada Azimut намечен на лето 2026 года. Об этом объявили в пресс-службе компании, передает «Российская газета» 25 декабря.

Отечественный производитель также поделился информацией и о других новинках Lada, которые запланированы на будущий год. Так, в 2026-м состоится премьера обновленного классического внедорожника Lada NIva Legend, который получит двигатель объемом 1,8 л.

Кроме того, как ранее заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, в будущем году должна дебютировать Lada Vesta Sport.

Кроссовер Lada Azimut впервые был представлен в июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одной из главных и необычных особенностей модели стал электроподогрев передних боковых стекол, пишут "Известия".

Новости по теме
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», социально-полезная деятельность и встречи с представителями Российских ст
23 декабря 2025, 16:47
23 декабря 2025, 16:47
Бойцы студотрядов региона впервые будут работать на АвтоВАЗе этой зимой
Помимо работы для участников проекта будут организованы творческие и спортивные мероприятия, добровольческие выезды в рамках Всероссийской патриотической... Общество
16 декабря 2025, 11:22
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на автомобили Lada
16 декабря 2025, 11:22
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на автомобили Lada
Он рассказал, что из-за агрессивного демпинга со стороны многих китайских брендов на рынке, когда скидки доходили до 1 млн руб., компании пришлось скорректировать... Новости компаний
Отзывная кампания обусловлена диагностикой одного из функциональных узлов автомобилей, который при необходимости будет бесплатно заменен.
12 декабря 2025, 22:19
12 декабря 2025, 22:19
"Автоваз" объявил об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta
Отзывная кампания обусловлена диагностикой одного из функциональных узлов автомобилей, который при необходимости будет бесплатно заменен. Общество
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
25 декабря 2025  13:00
25 декабря 2025  13:00
Движение по улице Шостаковича временно ограничат в Самаре 26 декабря
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
