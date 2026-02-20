Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области

На оперативном совещании начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу своего нового заместителя – начальника полиции.

Указом Президента России на эту должность назначен полковник полиции Александр Якубенко, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области.

Якубенко Александр Николаевич службу в органах внутренних дел начал в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД России. По окончании вуза офицерский путь продолжил с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции по линии борьбы с экономическими преступлениями при УВД г. Челябинска.

С 2010 года по февраль 2026 года занимал различные должности в ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе руководящие.

За достигнутые успехи в работе награжден ведомственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» I, II и III степени.