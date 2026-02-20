В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство

Утром 17 февраля текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о преступлении, совершенном возле одного из домов на проспекте Карла Маркса.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы и специализированного отдела регионального Управления уголовного розыска обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего местного жителя – 52-летнего предпринимателя.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска провели мероприятия по установлению и опросу знакомых погибшего, в ходе которых полицейские получили информацию, что к убийству возможно причастен ранее не судимый 59-летний местный житель.

В кратчайшие сроки полицейские задержали мужчину возле одного из домов Кировского района областного центра. После чего в указанном им месте правоохранители изъяли нож – предполагаемое орудие преступления.

Со слов задержанного, причиной конфликта между ним и погибшим стал спор из-за женщины. Во время последней встречи, не сдержав эмоций, он плеснул уксусом в лицо сопернику, а затем нанес ему несколько ножевых ранений и ушёл домой.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Задержанному судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.