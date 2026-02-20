Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона

72
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона

В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ключевым событием деловой программы стало пленарное заседание «Профессионалитет – экосистема лидеров профессионального развития региона».

Дискуссия прошла на базе Самарского социально-педагогического колледжа – одной из 25 конкурсных площадок регионального Чемпионата. Колледж является базовой организацией педагогического кластера федерального проекта «Профессионалитет». Выбор площадки был символичен: разговор о стратегии подготовки кадров велся в пространстве, где эта модель уже реализуется на практике.

Главная мысль дискуссии прозвучала четко: «Профессионалитет» работает тогда, когда каждый уровень системы понимает свою роль и зону ответственности. Регион формирует стратегию, колледжи перестраивают образовательные процессы, бизнес включается в разработку программ, школа становится точкой раннего профессионального самоопределения.

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова подчеркнула: «У каждого из нас есть своя роль в этом проекте. Есть своя ответственность за тот результат, который мы хотим получить». В этой формуле – управленческая логика всей экосистемы.

Позицию работодателей обозначила руководитель отдела обучения и развития персонала АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Алина Чаткина: «Наша задача – помочь образовательным учреждениям внедрить программы, которые обеспечат выпускникам четкое представление о будущей работе, снизят тревожность при выходе на предприятие и сформируют устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности». Таким образом, бизнес выступает не внешним заказчиком, а соавтором подготовки специалиста.

Профессиональные образовательные организации выступают центром созданной экосистемы развития, а важным элементом цепочки стала школа. Директор МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара Людмила Иванова отметила: «Обучающиеся нашей школы активно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы» в статусе юниоров и побеждают в сложных технических компетенциях. Этот успех возможен благодаря сотрудничеству с организациями СПО. Мы направляем к партнерам школьников, проявивших яркие способности в компьютерных технологиях и черчении, а преподаватели колледжа дают им глубокие знания по необходимым дисциплинам. Такая синергия позволяет максимально раскрыть потенциал юных талантов».

Именно эта преемственность – от первых школьных проб к углубленной подготовке в колледже – формирует осознанный выбор профессии.

Существенную роль в экосистеме играют конкурсы профессионального мастерства. Чемпионат «Профессионалы» и конкурс «Мастер года» становятся механизмом объективной оценки качества подготовки и одновременно – точкой профессионального роста для студентов и педагогов. Через участие в них выстраивается личная траектория развития, где соревнование превращается в инструмент самоопределения.

Итог пленарного заседания очевиден: в Самарской области «Профессионалитет» формируется как связанная и управляемая система, где инфраструктурные решения, партнерство с бизнесом, работа школ и колледжей и система конкурсов профессионального мастерства работают на главный результат – подготовку и закрепление профессионалов в регионе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
492
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
409
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
349
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
336
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
711
Весь список