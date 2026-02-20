В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от местного жителя о том, что из квартиры, расположенной в многоквартирном доме на Молодёжном проспекте, слышны крики. Оперативный дежурный направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые оценив обстановку, задержали ранее не судимую 43-летнюю уроженку Перми и помогли находившимся в квартире врачам госпитализировать пострадавшую.

В присутствии дочери собственницы квартиры, которая приехала по звонку полицейских, эксперты осмотрели помещение, изъяли и направили на исследование одежду пострадавшей, следы пальцев рук и фрагменты стула с веществом бурого цвета, похожего на кровь.

К материалам доследственной проверки сотрудники полиции приобщили также медицинскую документацию, фиксирующую многочисленные травмы различной степени тяжести на голове и теле пострадавшей.

Согласно показаниям 87-летней местной жительницы, конфликт произошел в её квартире, когда малознакомая местная жительница, занимающаяся скупкой антиквариата, пришла к ней приобрести старинные ткани. В ходе обсуждения сделки они не сошлись в цене, и словесная перепалка быстро переросла в агрессию со стороны покупательницы, во время которой злоумышленница нанесла пожилой женщине удары руками и стулом.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» местная жительница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что причинила телесные повреждения пенсионеру, не совладав с эмоциями во время конфликта.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.