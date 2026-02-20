Я нашел ошибку
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Эксперты рассказали о влиянии ИИ на музыкальный рынок в России
Россия попала в топ стран с самыми высокими ценами на авто
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Новые автомобили в России оказались дороже, чем в Германии, Южной Корее, Японии и других странах. Такой статистикой в своем Telegram-канале 19 февраля поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который составил рейтинг стран по величине средних цен на новые машины. Он указал, что автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире.

На первом месте в этом рейтинге идет Канада со средней ценой нового автомобиля в $62 тыс. Далее идут Великобритания ($61 тыс.), США ($52 тыс.) и Израиль ($50 тыс.), а на пятом месте оказалась Россия ($45 тыс.).

Следом расположились Германия ($40 тыс.), Австралия ($35 тыс.), Южная Корея ($30 тыс.) и Китай ($22,5 тыс.). В конце рейтинга оказались Япония ($22,4 тыс.) и Индия ($11 тыс.).

Эксперт отметил, что с 2022 года цены на новые автомобили в России выросли на 46% — с 2,4 млн до 3,5 млн рублей. Относительно высокие цены в стране объясняются тарифной политикой: структура хоть и смещена в сторону относительно доступных отечественных и китайских моделей, однако при импорте или крупноузловой сборке цена возрастает в среднем в два раза, пишут "Известия".

«Высокие цены в США и Канаде объясняются большой долей крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании повыше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле очень высокие ввозные тарифы. Низкие цены в Китае определяются высочайшей конкуренцией и ценовыми войнами. В Японии и Индии очень высока доля компактных автомобилей», — указал эксперт.

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
489
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
406
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
346
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
333
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
709
Весь список