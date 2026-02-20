Россия попала в топ стран с самыми высокими ценами на авто

Новые автомобили в России оказались дороже, чем в Германии, Южной Корее, Японии и других странах. Такой статистикой в своем Telegram-канале 19 февраля поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который составил рейтинг стран по величине средних цен на новые машины. Он указал, что автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире.

На первом месте в этом рейтинге идет Канада со средней ценой нового автомобиля в $62 тыс. Далее идут Великобритания ($61 тыс.), США ($52 тыс.) и Израиль ($50 тыс.), а на пятом месте оказалась Россия ($45 тыс.).

Следом расположились Германия ($40 тыс.), Австралия ($35 тыс.), Южная Корея ($30 тыс.) и Китай ($22,5 тыс.). В конце рейтинга оказались Япония ($22,4 тыс.) и Индия ($11 тыс.).

Эксперт отметил, что с 2022 года цены на новые автомобили в России выросли на 46% — с 2,4 млн до 3,5 млн рублей. Относительно высокие цены в стране объясняются тарифной политикой: структура хоть и смещена в сторону относительно доступных отечественных и китайских моделей, однако при импорте или крупноузловой сборке цена возрастает в среднем в два раза, пишут "Известия".

«Высокие цены в США и Канаде объясняются большой долей крупных внедорожников и пикапов (более половины). В Великобритании повыше доля премиального сегмента и высокий курс фунта стерлингов. В Израиле очень высокие ввозные тарифы. Низкие цены в Китае определяются высочайшей конкуренцией и ценовыми войнами. В Японии и Индии очень высока доля компактных автомобилей», — указал эксперт.