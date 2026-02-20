Российские фигуристки впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере остались без медалей в женском одиночном катании и впервые с Игр-2014 в Сочи - без золота.

Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026, заняв шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью. На пьедестале также две японки - Каори Сакамото и Ами Накаи.

На трех предыдущих Олимпиадах российские одиночницы выигрывали золотые медали: Аделина Сотникова - в Сочи-2014, Алина Загитова - в Пхенчхане-2018 и Анна Щербакова - в Пекине-2022. Кроме того, серебряными призерами в Корее и Китае становились Евгения Медведева и Александра Трусова соответственно.

В Ванкувере-2010 победа досталась кореянке Ю На Ким, второе место заняла японка Мао Асада, третье - канадка Джоанни Рошетт.

Напомним, что в турнире мужчин-одиночников россиянин Петр Гуменник также стал шестым. Наши пары и танцевальные дуэты не были допущены до Олимпиады. Таким образом, Россия впервые с 1960 года завершила олимпийский турнир фигуристов вообще без наград, пишет РГ.