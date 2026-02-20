Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Эксперты рассказали о влиянии ИИ на музыкальный рынок в России
Эксперты рассказали о влиянии ИИ на музыкальный рынок в России
Россия попала в топ стран с самыми высокими ценами на авто
Россия попала в топ стран с самыми высокими ценами на авто
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026

172
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026

Российские фигуристки впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере остались без медалей в женском одиночном катании и впервые с Игр-2014 в Сочи - без золота.

Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026, заняв шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью. На пьедестале также две японки - Каори Сакамото и Ами Накаи.

На трех предыдущих Олимпиадах российские одиночницы выигрывали золотые медали: Аделина Сотникова - в Сочи-2014, Алина Загитова - в Пхенчхане-2018 и Анна Щербакова - в Пекине-2022. Кроме того, серебряными призерами в Корее и Китае становились Евгения Медведева и Александра Трусова соответственно.

В Ванкувере-2010 победа досталась кореянке Ю На Ким, второе место заняла японка Мао Асада, третье - канадка Джоанни Рошетт.

Напомним, что в турнире мужчин-одиночников россиянин Петр Гуменник также стал шестым. Наши пары и танцевальные дуэты не были допущены до Олимпиады. Таким образом, Россия впервые с 1960 года завершила олимпийский турнир фигуристов вообще без наград, пишет РГ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
489
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
406
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
346
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
333
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
709
Весь список