В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России

«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
159
В России заболеваемость гриппом оценивается как умеренная. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидсезон-2025/26 в Европейском регионе стартовал на четыре недели раньше, чем обычно. Уточняется, что в настоящее время в Европе наблюдается низкий уровень вакцинации, что приводит к высокой заболеваемости.

«В России кампания по вакцинации против гриппа началась 4 сентября, и при охвате вакцинацией 54,5% от совокупного населения заболеваемость оценивается как умеренная — около 1–1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа в сумме в неделю, при пиках в разные годы — до 2,5 млн», — говорится в сообщении на сайте.

В России среди вакцинированных заболели 0,004% от общего числа привитых, что подтверждает эффективность вакцинации, а летальные случаи от гриппа остаются редкими и их число ниже, чем в предыдущие годы, пишут "Известия".

Ранее в этот же день российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (H3N2), стал доминирующим в России. Уточнялось, что с середины августа 2025 года наблюдается рост числа случаев заболевания гриппом, вызванных новым штаммом H3N2 (подтип вируса гриппа A).

Здравоохранение
16 декабря 2025  13:24
159
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
15 декабря 2025  20:45
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
423
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
15 декабря 2025  15:45
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
418
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025  15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
411
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
15 декабря 2025  15:13
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
463
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
15 декабря 2025  12:33
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
317
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
811
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
902
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
1435
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
774
