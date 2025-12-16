В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России

В России заболеваемость гриппом оценивается как умеренная. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидсезон-2025/26 в Европейском регионе стартовал на четыре недели раньше, чем обычно. Уточняется, что в настоящее время в Европе наблюдается низкий уровень вакцинации, что приводит к высокой заболеваемости.

«В России кампания по вакцинации против гриппа началась 4 сентября, и при охвате вакцинацией 54,5% от совокупного населения заболеваемость оценивается как умеренная — около 1–1,3 млн случаев ОРВИ и гриппа в сумме в неделю, при пиках в разные годы — до 2,5 млн», — говорится в сообщении на сайте.

В России среди вакцинированных заболели 0,004% от общего числа привитых, что подтверждает эффективность вакцинации, а летальные случаи от гриппа остаются редкими и их число ниже, чем в предыдущие годы, пишут "Известия".

Ранее в этот же день российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (H3N2), стал доминирующим в России. Уточнялось, что с середины августа 2025 года наблюдается рост числа случаев заболевания гриппом, вызванных новым штаммом H3N2 (подтип вируса гриппа A).