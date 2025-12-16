Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики

64
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».

Свыше 120 молодых специалистов Самарского филиала «Т Плюс» приняли участие в церемонии посвящения в энергетики. Торжественное мероприятие прошло на территории технопарка «Жигулёвская долина».

В числе гостей — представители электростанций и тепловых сетей компании, преподавательский состав и студенты профессиональных образовательных организаций Тольятти, учащиеся городской школы №90. На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».

«Мы рады видеть в наших рядах молодых, целеустремлённых ребят. Сегодня для их быстрой адаптации в энергокомпании мы разработали и реализуем множество программ. Уверен, результатом этой работы станет повышение привлекательности профессии», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Кроме того, «Т Плюс» поощрила сертификатами учреждения профессионального образования, направившие наибольшее число выпускников на объекты компании. В их число вошли Тольяттинский политехнический колледж и Тольяттинский машиностроительный колледж. Полученные финансовые средства они смогут направить на улучшение своей материально-технической базы.

«Сегодня у студентов есть возможность уже во время обучения знакомиться с требованиями работодателя, проходить практику на будущем рабочем месте и приобщаться к традициям и ценностям энергетиков. Благодаря тесному взаимодействию с образовательными учреждениями в текущем году в подразделения энергокомпании трудоустроились порядка тысячи специалистов», — рассказала директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Самара Т ПЛЮС

