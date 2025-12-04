Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний

Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана жителей, активно используя для этого современные технологии, а также названия и фирменный стиль крупных компаний.

Например, от лица «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» они могут:

- предлагать за деньги заменить прибор учёта по льготной программе;

- приглашать в офис, запрашивая подтверждение записи в электронной очереди кодом из СМС, в том числе с портала «Госуслуги»;

- предлагать прямо во время звонка оплатить коммунальные услуги со скидкой;

- просить установить ненастоящее мобильное приложение, загрузка которого происходит не из официальных магазинов;

- использовать поддельные чат-боты, визуально напоминающие сервисы АО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- представившись работодателем, просить сотрудников компании под различными предлогами, например, оцифровывания архива, проверить персональные данные и предоставить код из СМС.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует соблюдать пять правил:

1. Никогда не сообщать данные банковских карт, пароли и СМС-коды.

2. Для установки приложения «ЭнергосбыТ+» использовать только официальные магазины: RuStore, Google Play и App Store.

3. Пользоваться только официальными сервисами компании на сайте esplus.ru для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов.

4. Не торопиться и проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией.

5. Не доверять звонкам и сообщениям с неизвестных номеров, особенно если они касаются финансовых вопросов или персональных данных.

Если вы всё же столкнулись с телефонным и интернет-мошенничеством, незамедлительно проинформируйте об этом правоохранительные органы.

Будьте бдительны и предупредите своих близких, особенно пожилых родственников, о возможных действиях мошенников.