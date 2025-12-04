Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний

Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана жителей, активно используя для этого современные технологии, а также названия и фирменный стиль крупных компаний.

Например, от лица «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» они могут:
- предлагать за деньги заменить прибор учёта по льготной программе;
- приглашать в офис, запрашивая подтверждение записи в электронной очереди кодом из СМС, в том числе с портала «Госуслуги»;
- предлагать прямо во время звонка оплатить коммунальные услуги со скидкой;
- просить установить ненастоящее мобильное приложение, загрузка которого происходит не из официальных магазинов;
- использовать поддельные чат-боты, визуально напоминающие сервисы АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- представившись работодателем, просить сотрудников компании под различными предлогами, например, оцифровывания архива, проверить персональные данные и предоставить код из СМС.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует соблюдать пять правил:
1. Никогда не сообщать данные банковских карт, пароли и СМС-коды.
2. Для установки приложения «ЭнергосбыТ+» использовать только официальные магазины: RuStore, Google Play и App Store. 
3. Пользоваться только официальными сервисами компании на сайте esplus.ru для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов.
4. Не торопиться и проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией.
5. Не доверять звонкам и сообщениям с неизвестных номеров, особенно если они касаются финансовых вопросов или персональных данных.

Если вы всё же столкнулись с телефонным и интернет-мошенничеством, незамедлительно проинформируйте об этом правоохранительные органы. 

Будьте бдительны и предупредите своих близких, особенно пожилых родственников, о возможных действиях мошенников.

Весь список