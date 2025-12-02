Я нашел ошибку
Главные новости:
2 декабря в СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого» прошел матч ВХЛ. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Тамбовом» со счетом 5:2
Заранее составленное меню помогает избежать лишних расходов и большого количества несъеденных остатков.
Финансист: этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей
Медик подчеркнула, что растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани.
Фельдшер скорой медицинской помощи дала советы по первой помощи при обморожении
От потерпевшего поступило исковое заявление о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда и материального ущерба.
В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева
14 Героев РФ в течение 3 дней будут встречаться с самарской молодежью в разных уголках региона, проводить уроки мужества и разговоры о важном для школьников и студентов.
В Самару прибыли участники Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»
По информации Приволжского УГМС 3 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
3 декабря в регионе облачно, туман, гололед, до +4°С
Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье.
Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась, чтобы пожить с ними
Предметом спора является иск о признании сделок недействительными, ранее рассмотренный Хамовническим районным судом Москвы.
В Верховный суд РФ 2 декабря поступила жалоба на приговор по делу о квартире Долиной
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «Т Плюс» встретились с самарцами по вопросам благоустройства

210
На объектах «Т Плюс» в Самаре прошло выездное совещание. Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах Самары.

На объектах «Т Плюс» в Самаре прошло выездное совещание с участием представителей энергокомпании, Департамента городского хозяйства и экологии, районных администраций, специализированной организации «XXI век», Общероссийского народного фронта и горожан. В центре внимания — частные вопросы жителей по итогам восстановления благоустройства после замены тепловых сетей.

Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах Самары. Так, в 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, благодаря замене более 6 км квартальных тепловых сетей повысилась надёжность теплоснабжения 35 зданий — многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. Жители района отметили масштабные мероприятия по благоустройству и поблагодарили энергетиков за выполнение пожеланий, озвученных в ходе предыдущего выезда.

На улице Луначарского энергетики заменили около 2 км тепловых сетей различного диаметра, а также выполнили реконструкцию насосной станции, что повысило надёжность теплоснабжения 15 жилых домов. На данный момент приведение двора в порядок после ремонта подземных коммуникаций находится на завершающей стадии. Представители энергокомпании поставили перед специализированной организацией «XXI век» задачу восстановить благоустройство до 15 декабря. Все замечания жителей близлежащих домов взяты на контроль участниками совещания.

«При замене теплосетей в летний период наш главный приоритет – своевременное включение отопления в жилых домах и социальных учреждениях. Что касается благоустройства, то каждый объект необходимо рассматривать индивидуально. Обычная картина, когда план расположения смежных коммуникаций — электрокабелей, труб водоснабжения, линий связи — не соответствует действительности. Это затрудняет ремонтные работы и задерживает восстановление благоустройства. В любом случае мы выполняем полный комплекс обязательных мероприятий и приводим территорию в порядок», — отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Андрей Евграфов.

По итогам выездного совещания был составлен перечень рекомендаций от жителей города, которые будут учтены весной при восстановлении окончательного благоустройства.

Теги: Самара Т ПЛЮС

