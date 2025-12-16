В Ставропольском районе загорелась кабина стоящего на обочине грузовика

Сегодня, 16 декабря, в 11:20 в пожарно-спасательную часть № 146 пожарно-спасательного отряда № 30 Ставропольского района филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на Обводном шоссе горит кабина грузового автомобиля Sitrak.

Оперативно к месту вызова прибыл расчет 146 Части Отряда № 30. На тушение были поданы 2 ствола «Б». Пострадавших, к счастью, нет. В 11:39 была объявлена локализация пожара, в 11:41 - ликвидация открытого горения, в 12:55 – ликвидация последствий пожара.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"