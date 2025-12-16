С 1 января в расписание добавят два ежедневных пригородных поезда по маршруту Самара — Новоотрадная

С 1 января 2026 года ежедневно назначаются пригородные поезда:

1. № 7506 Самара (отпр.12.15) – Новоотрадная (приб.13.59)

2. № 6505 Новоотрадная (отпр.15.06) – Самара (приб.17.09)

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00

20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию Тольятти (отпр.16.45) – Самара (приб.19.01)



- на участке Средневолжская – Самара поезд проследует с остановкой на ст.Безымянка (остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая отменяются), сообщили в пригородной пассажирской компании.

Фото: pxhere.com