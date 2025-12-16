Я нашел ошибку
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 работали на месте пожара.
В Ставропольском районе загорелась кабина стоящего на обочине грузовика
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры - Полиной Лурье
В тренерском штабе второй команды произошли изменения. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
«Крылья Советов-2» возглавит тренерская пара - Наиль и Ильдар Шабаевы
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
С 1 января в расписание добавят два ежедневных пригородных поезда по маршруту Самара — Новоотрадная

99
Также 20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию.

С 1 января 2026 года ежедневно назначаются пригородные поезда:

1. № 7506 Самара (отпр.12.15) – Новоотрадная (приб.13.59)

2. № 6505 Новоотрадная (отпр.15.06) – Самара (приб.17.09)

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00

20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию Тольятти (отпр.16.45) – Самара (приб.19.01)

- на участке Средневолжская – Самара поезд проследует с остановкой на ст.Безымянка (остановки: Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая отменяются), сообщили  в пригородной пассажирской компании.

 

Фото:   pxhere.com

В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
225
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
357
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
256
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
246
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
257
