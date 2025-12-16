В ГД аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

Участники круглого стола в Госдуме поприветствовали решение Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом 16 декабря сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут "Известия".

«Участники круглого стола аплодисментами встретили это решение (Верховного суда. — Ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Нилов подчеркнул, что законодатели должны разработать дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья. По его мнению, необходимо внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы переход права собственности в случае расторжения сделок происходил только после возврата денежных средств в полном объеме.