Депутат Нилов подчеркнул, что законодатели должны разработать дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья.
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
Также 20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию.
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 работали на месте пожара.
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В ГД аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

Депутат Нилов подчеркнул, что законодатели должны разработать дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья.

Участники круглого стола в Госдуме поприветствовали решение Верховного суда по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом 16 декабря сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут "Известия".

«Участники круглого стола аплодисментами встретили это решение (Верховного суда. — Ред.)», — приводит его слова ТАСС.

Нилов подчеркнул, что законодатели должны разработать дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья. По его мнению, необходимо внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы переход права собственности в случае расторжения сделок происходил только после возврата денежных средств в полном объеме.

В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
