Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



" Артериальное давление.

Оптимальные показатели составляют около 120 на 80 мм рт. ст., что соответствует плавному и стабильному потоку крови. Если давление поднимается выше отметки 130 на 80, это служит первым признаком возможного напряжения сердечно-сосудистой системы.



Пульс. Частота пульса отражает работу сердца, которое поддерживает жизнедеятельность организма. Нормальная частота сердцебиения составляет от 60 до 90 ударов в минуту, обеспечивая стабильную и эффективную подачу кислорода ко всем органам тела.



Индекс массы тела. Избыточные объёмы талии (больше 94 сантиметров у мужчин и больше 80 сантиметров у женщин) создают дополнительную нагрузку на организм, начиная от сердечной мышцы и заканчивая суставами. Измерения с периодичностью раз в три месяца помогают объективно оценить баланс между потребляемыми ресурсами и расходуемой энергией, позволяя вовремя скорректировать образ жизни и питание.



Некоторые анализы, которые рекомендуется сдавать ежегодно:

Анализ крови на уровень глюкозы. Нужен для контроля состояния углеводного обмена в организме.



Анализ крови на липидный профиль. Баланс холестерина играет ключевую роль в здоровье сосудов. «Плохой» холестерин способствует образованию бляшек и закупориванию артерий, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Хороший» холестерин очищает сосуды, удаляя избыток холестерина и способствуя улучшению кровотока. Правильное соотношение этих двух видов холестерина свидетельствует о здоровой проходимости кровеносных путей и минимизации риска возникновения проблем с сердцем и сосудами.



Биохимический анализ крови.



Посещение врача-гинеколога, уролога, маммолога или андролога также является важной частью профилактики.

После достижения возраста 40–50 лет рекомендуется также проводить электрокардиографию и измерение внутриглазного давления.



Помните: регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья. Обследования помогают скорректировать образ жизни и предупредить развитие заболеваний".

Фото: freepik.com