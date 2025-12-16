Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:
" Артериальное давление.
Оптимальные показатели составляют около 120 на 80 мм рт. ст., что соответствует плавному и стабильному потоку крови. Если давление поднимается выше отметки 130 на 80, это служит первым признаком возможного напряжения сердечно-сосудистой системы.
Пульс. Частота пульса отражает работу сердца, которое поддерживает жизнедеятельность организма. Нормальная частота сердцебиения составляет от 60 до 90 ударов в минуту, обеспечивая стабильную и эффективную подачу кислорода ко всем органам тела.
Индекс массы тела. Избыточные объёмы талии (больше 94 сантиметров у мужчин и больше 80 сантиметров у женщин) создают дополнительную нагрузку на организм, начиная от сердечной мышцы и заканчивая суставами. Измерения с периодичностью раз в три месяца помогают объективно оценить баланс между потребляемыми ресурсами и расходуемой энергией, позволяя вовремя скорректировать образ жизни и питание.
Некоторые анализы, которые рекомендуется сдавать ежегодно:
Анализ крови на уровень глюкозы. Нужен для контроля состояния углеводного обмена в организме.
Анализ крови на липидный профиль. Баланс холестерина играет ключевую роль в здоровье сосудов. «Плохой» холестерин способствует образованию бляшек и закупориванию артерий, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Хороший» холестерин очищает сосуды, удаляя избыток холестерина и способствуя улучшению кровотока. Правильное соотношение этих двух видов холестерина свидетельствует о здоровой проходимости кровеносных путей и минимизации риска возникновения проблем с сердцем и сосудами.
Биохимический анализ крови.
Посещение врача-гинеколога, уролога, маммолога или андролога также является важной частью профилактики.
После достижения возраста 40–50 лет рекомендуется также проводить электрокардиографию и измерение внутриглазного давления.
Помните: регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья. Обследования помогают скорректировать образ жизни и предупредить развитие заболеваний".
Фото: freepik.com