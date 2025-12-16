Я нашел ошибку
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось
Также 20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию.
С 1 января в расписание добавят два ежедневных пригородных поезда по маршруту Самара — Новоотрадная
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 работали на месте пожара.
В Ставропольском районе загорелась кабина стоящего на обочине грузовика
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры - Полиной Лурье
В тренерском штабе второй команды произошли изменения. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
«Крылья Советов-2» возглавит тренерская пара - Наиль и Ильдар Шабаевы
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать

169
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.

Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

 " Артериальное давление.
Оптимальные показатели составляют около 120 на 80 мм рт. ст., что соответствует плавному и стабильному потоку крови. Если давление поднимается выше отметки 130 на 80, это служит первым признаком возможного напряжения сердечно-сосудистой системы.

 Пульс. Частота пульса отражает работу сердца, которое поддерживает жизнедеятельность организма. Нормальная частота сердцебиения составляет от 60 до 90 ударов в минуту, обеспечивая стабильную и эффективную подачу кислорода ко всем органам тела.

 Индекс массы тела. Избыточные объёмы талии (больше 94 сантиметров у мужчин и больше 80 сантиметров у женщин) создают дополнительную нагрузку на организм, начиная от сердечной мышцы и заканчивая суставами. Измерения с периодичностью раз в три месяца помогают объективно оценить баланс между потребляемыми ресурсами и расходуемой энергией, позволяя вовремя скорректировать образ жизни и питание.

Некоторые анализы, которые рекомендуется сдавать ежегодно:
 Анализ крови на уровень глюкозы. Нужен для контроля состояния углеводного обмена в организме.

 Анализ крови на липидный профиль. Баланс холестерина играет ключевую роль в здоровье сосудов. «Плохой» холестерин способствует образованию бляшек и закупориванию артерий, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Хороший» холестерин очищает сосуды, удаляя избыток холестерина и способствуя улучшению кровотока. Правильное соотношение этих двух видов холестерина свидетельствует о здоровой проходимости кровеносных путей и минимизации риска возникновения проблем с сердцем и сосудами.

 Биохимический анализ крови.

Посещение врача-гинеколога, уролога, маммолога или андролога также является важной частью профилактики.
После достижения возраста 40–50 лет рекомендуется также проводить электрокардиографию и измерение внутриглазного давления.

Помните: регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья. Обследования помогают скорректировать образ жизни и предупредить развитие заболеваний".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

