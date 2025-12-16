Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом

Нарушение правил использования петард и фейерверков в новогодние праздники чревато получением штрафа до 20 тыс. рублей. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев в интервью aif.ru.

«Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и балконы», — пояснил эксперт.

По словам юриста, использование фейерверков — явное превышение разрешенного уровня шума, а значит оно должно подчиняться действующим в регионе правилам соблюдения тишины.

Соловьев также напомнил, что при запуске фейерверков важно соблюдать противопожарные нормы, пишет КП.