По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились.
Минобрнауки: минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Депутат Нилов подчеркнул, что законодатели должны разработать дополнительные механизмы защиты добросовестных покупателей жилья.
В ГД аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось
Также 20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию.
С 1 января в расписание добавят два ежедневных пригородных поезда по маршруту Самара — Новоотрадная
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 работали на месте пожара.
В Ставропольском районе загорелась кабина стоящего на обочине грузовика
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида
Минобрнауки: минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

171
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились.

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2026/2027 учебный год, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.

Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике - 40 баллов, по физике - 41 балл, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 40 баллов, по информатике - 46 баллов, по иностранному языку - 40 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии, географии и химии - также 40 баллов.

По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.

 Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне, который был установлен на 2025/2026 учебный год.

