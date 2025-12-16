Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось, пишут "Известия" со ссылкой на «Радио 1».

Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.

Она пояснила, что техника основана на принципах психологии целеполагания. Эксперт рекомендовала сначала принять итоги уходящего года, мысленно прожив его без оценок и признав все произошедшие события, чтобы освободить внутреннее пространство для нового. Затем она советовала детально представить исполнение желания — не в общих формулировках, а через конкретные образы, ощущения и эмоции, поскольку мозг лучше реагирует на четкие и чувственные картины.

Далее специалист подчеркнула важность определения первого небольшого и конкретного шага, который можно сделать уже в первые дни января, причем он должен быть настолько простым, чтобы от него невозможно было отказаться.

По ее словам, такой подход помогает не просто «отправить мечту во Вселенную», а сформировать эмоционально насыщенный образ, который становится мотивацией и запускает процесс реального достижения целей.

