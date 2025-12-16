В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида

В Красноярском районе на базе многофункционального спортивного комплекса базы отдыха «Волжанка» состоялся фестиваль «Спорт без границ», посвященный Международному дню инвалида, Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 0 +

В программу фестиваля вошли соревнования по дисциплинам:

- шахматы

- шашки

- настольный теннис

- дартс

- стрельба

- скандинавская ходьба

В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.

Мероприятие организовано ГБУ ЦАФКАС (https://t.me/zafkas63) и самарской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

Фото: Самарский спорт