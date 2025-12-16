В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида

В Красноярском районе на базе многофункционального спортивного комплекса базы отдыха «Волжанка» состоялся фестиваль «Спорт без границ», посвященный Международному дню инвалида, Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 0 +
В программу фестиваля вошли соревнования по дисциплинам:
- шахматы
- шашки
- настольный теннис
- дартс
- стрельба
- скандинавская ходьба
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
Мероприятие организовано ГБУ ЦАФКАС (https://t.me/zafkas63) и самарской областной организацией «Всероссийское общество инвалидов».
Фото: Самарский спорт