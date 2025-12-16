Я нашел ошибку
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества

88
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.

На оперативном совещании правительства министр культуры Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры к встрече Нового года и Рождества.

Как рассказала министр, в преддверии Нового года и в новогодние праздники для жителей региона государственные и муниципальные учреждения культуры подготовили множество разнообразных мероприятий. Среди них – театрализованные и концертные программы, интерактивные спектакли, поэтические часы, конкурсные программы, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы.

Всего в период с 15 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планируется провести свыше шести тысяч мероприятий, которые посетят порядка 550 тыс. человек.

Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января. Для жителей и гостей областного центра здесь выступят местные музыкальные коллективы и исполнители, а также будет организована трансляция видеопоздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Особое внимание учреждения культуры уделяют проведению благотворительных мероприятий для определенных категорий граждан: членов семей участников специальной военной операции, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. Всего учреждениями культуры запланировано более 200 благотворительных мероприятий, которые посетят не менее 35 тыс. человек», - отметила Ирина Калягина.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

