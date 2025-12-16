Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества

На оперативном совещании правительства министр культуры Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры к встрече Нового года и Рождества.



Как рассказала министр, в преддверии Нового года и в новогодние праздники для жителей региона государственные и муниципальные учреждения культуры подготовили множество разнообразных мероприятий. Среди них – театрализованные и концертные программы, интерактивные спектакли, поэтические часы, конкурсные программы, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы.



Всего в период с 15 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планируется провести свыше шести тысяч мероприятий, которые посетят порядка 550 тыс. человек.



Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января. Для жителей и гостей областного центра здесь выступят местные музыкальные коллективы и исполнители, а также будет организована трансляция видеопоздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Особое внимание учреждения культуры уделяют проведению благотворительных мероприятий для определенных категорий граждан: членов семей участников специальной военной операции, многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. Всего учреждениями культуры запланировано более 200 благотворительных мероприятий, которые посетят не менее 35 тыс. человек», - отметила Ирина Калягина.

Фото: минкульт СО