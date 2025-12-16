Я нашел ошибку
Использование петард и фейерверков может обернуться штрафом
Она отметила, что есть техника «три П — принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось
Также 20, 21, 27, 28 декабря 2025г пригородный поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) – Самара (приб.18.22) проследует по измененному расписанию.
С 1 января в расписание добавят два ежедневных пригородных поезда по маршруту Самара — Новоотрадная
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 работали на месте пожара.
В Ставропольском районе загорелась кабина стоящего на обочине грузовика
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
В фестивале приняли участие команды из разных городов и районов Самарской области. По итогам соревнований победители и призеры во всех дисциплинах награждены грамотами и медалями.
В Красноярском районе прошел спортивный фестиваль в честь Международного дня инвалида
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры - Полиной Лурье
В тренерском штабе второй команды произошли изменения. Полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.
«Крылья Советов-2» возглавит тренерская пара - Наиль и Ильдар Шабаевы
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры - Полиной Лурье

206
Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.

Верховный суд России оставил право собственности за покупателем квартиры певицы Ларисы Долиной Полиной Лурье, передает РИА Новости.

Верховный суд России во вторник рассмотрел жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной.

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", - огласил судья.

Как отмечается в Telegram-канале Верховного суда в Max, "судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила ранее принятые по делу судебные акты отменить".

Дело слушалось коллегией из трех судей. Заседание проходило в открытом режиме. На процессе присутствовали более 50 журналистов, включая телевизионных операторов, которые вели съемку. Кроме того, Верховный суд организовал прямую трансляцию в официальном канале Max и Telegram.

Долина в суд не явилась, на процессе присутствовали прокурор, адвокаты сторон, Лурье.

Прокурор настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.

Лурье, впервые выступая в суде в рамках спора с Долиной, рассказала, в частности, что вынуждена жить с двумя детьми в квартире, которую приобретала совместно с бывшим мужем.

 

Фото:  pxhere.com

В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
225
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
357
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
256
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
246
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
257
