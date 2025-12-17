Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Студенты из Самарской области стали победителями пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.

Награждение победителей пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошло в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2025».

«Всероссийский студенческий проект “Твой Ход” давно стал центром притяжения активных и инициативных студентов со всей страны. В этом году более сотни тысяч участников подали заявки на направления проекта – треки “Делаю”, “Открываю”, “Определяю”, “Вдохновляю”, Всероссийский конкурс старост академических групп “Твой Ход, староста!”, Флагманскую образовательную программу “Жить и создавать в России”, а также спецпроекты “Твой Ход х Дебаттл” и “Твой Ход х Импровизация”. В проекте сформировалось единое студенческое сообщество, которое активно развивает свои компетенции, создаёт инициативы и внедряет свои идеи на практике. Реализуемые проекты направлены на развитие культуры, науки, и молодежной политики, улучшение жизни вузов и регионов. “Твой Ход” – это действующая платформа для обмена опытом, передачи знаний и поддержания традиционных духовно-нравственных ценностей, которые связывают поколения и укрепляют единство страны», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В пятом сезоне проекта «Твой Ход» были представлены несколько конкурсных треков, каждый из которых отражает различные направления студенческой активности. Трек «Делаю» предназначен для поддержки студенческих проектов. Его участники создают инициативы в различных областях – от социальных и образовательных до научных и культурных. В этом сезоне 12 779 студентов со всей страны представили свои проекты. На церемонии закрытия Форума были названы имена 100 победителей трека «Делаю». Лучшие идеи получают премию 1 000 000 рублей, которую можно направить на развитие проекта, оплату обучения или улучшение условий жизни.

Трек «Открываю» ориентирован на первокурсников. Он помогает познакомиться с университетской средой, включиться в молодёжную политику, развить свои лидерские качества и реализовать личные инициативы. В пятом сезоне в треке приняли участие

26 469 студентов. Ксения Алексеевна Макарова, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета, получила признание за свою активность и получила полугодовую стипендию.

Конкурсный трек «Определяю» изучает мнение студенческого сообщества России по ключевым вопросам развития высшего образования. По итогам трека 200 победителей получат подарки от партнёров. Студенты из Самарской области были отмечены за свой вклад в обсуждение важных тем:

Анастасия Александровна Тенигина – Самарский государственный социально-педагогический университет;

Павел Алексеевич Казаков – Самарский национальный исследовательский университет имени Академика С.П.Королева;

Валерий Александрович Тенигин – Самарский национальный исследовательский университет имени Академика С.П.Королева;

Юрий Владимирович Косых – Самарский государственный социально-педагогический университет;

Кулямин Кирилл Алексеевич – Приволжский государственный университет путей сообщения.

В рамках форума подвели итоги конкурсного трека «Вдохновляю», цель которого – раскрытие потенциала студентов и развитие единого студенческого сообщества по всей стране. В течение года региональные команды проекта «Твой Ход» проводили мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в общественную жизнь и формирование активной гражданской позиции. Участники команд прошли образовательную программу, включающую вебинары, онлайн-сессии и очные тренинги, а затем применили полученные знания для продвижения проекта «Твой Ход» в своих регионах. По результатам трека определены 15 команд, которые получили премию на развитие сообщества в 2026 году. Региональная команда проекта вошла в число победителей.

В пятом сезоне проекта особое внимание было уделено развитию студенческого самоуправления. Всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!» позволяет выявлять активных студентов, которые умеют организовывать работу своей группы, развивать инициативы и поддерживать коммуникацию между студентами и администрацией. Во втором модуле конкурса «Твой Ход, староста!» приняли участие более 8 000 студентов из всех регионов страны. Из них выбраны 1000 победителей, а 100 сильнейших старост были приглашены в столицу и награждены дипломами, а также главным призом – полугодовой стипендией за вклад в развитие студенческого сообщества.

Кроме этого, вузы региона участвовали в Индексе отношения к воспитательной работе. Этот рейтинг проекта «Твой Ход» оценивает качество воспитательной и внеучебной деятельности в высших учебных заведениях.

«Пятый сезон проекта “Твой Ход” стал настоящей площадкой возможностей для студентов. В течение сезона каждый участник выбрал свой путь: кто-то развивал собственные инициативы в треке “Делаю”, кто-то делал первые шаги в молодёжной политике в треке “Открываю”. Студенты развивали умение аргументировать и отстаивать свою позицию в спецпроекте “Твой Ход х Дебаттл”, совершенствовали чувство юмора и скорость мышления в “Твой Ход х Импровизация”, а также проявляли себя в новом направлении – Всероссийском конкурсе старост академических групп “Твой Ход, староста!”. Горжусь каждым участником пятого сезона – это активные, инициативные студенты, которые уже сегодня формируют образ современной молодежи и будущее страны. Их проекты и инициативы вносят реальный вклад в развитие университетов, регионов и всей России. “Твой Ход” – про рост, смелость в идеях и действиях. Масштаб, которого проект достиг в этом году, подтверждает: наши студенты энергичные, креативные и уже меняют жизнь вокруг к лучшему. Это молодежь, которая хочет жить и создавать в России», – отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Помимо конкурсных треков, студенты региона активно включились в другие направления проекта «Твой Ход»: образовательную программу «Жить и создавать в России», карьерный центр «Твой Ход», а также спецпроект «Твой Ход x Дебаттл», который развивает ключевые коммуникативные навыки для успешной самореализации.

Самарскую область представляла команда «Слабоумие и свага» в составе Никоновой Анастасии Александровны, Александрова Александра Алексеевича и Мингалимовой Алины Ильшатовны. Студенты активно проявили себя и получили ценный опыт, продемонстрировав творческий подход и высокий уровень командного взаимодействия.

Также студенты региона приняли участие в спецпроекте «Твой Ход x Импровизация», открывающем новые возможности для творческой самореализации через сценическую комедию.

Победа студентов из Самарской области в пятом сезоне проекта «Твой Ход» подтверждает высокий уровень инициативности, творческой активности и социальной ответственности молодежи региона, а также демонстрирует, что студенты активно включаются в жизнь университетов, развивают свои проекты и вносят вклад в общественные инициативы.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области