В Самаре городские музеи приглашают на новогодние мероприятия

В Самаре городские музеи подготовили бесплатные праздничные программы, которые пройдут в канун Нового года и новогодние каникулы.



Например, в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» 19 декабря откроется выставка «Космическая новогодняя открытка», а 24 декабря – выставка «Новый год в невесомости». Оба проекта будут работать до 30 января 2026 года. С 20 декабря в музее будет работать «Новогодняя почта» для самарских космонавтов – все поздравления и пожелания сотрудники «Самары Космической» передадут адресатам.



Кроме того, с 20 по 21 и с 27 по 28 декабря для семей с детьми любого возраста в музее будут проходить мастер-классы по созданию рождественских и новогодних открыток. Записаться на них предварительно можно по телефону 8 (846) 954-97-67. График работы музея: 27-30 декабря, 3–6 января и 9-11 января с 10:00 до 18:00, 31 декабря с 10:00 до 17:00.



Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова приглашает 20 декабря на мастер-класс по изготовлению новогодних украшений «Гномики». Справки можно получить по телефонам 8 (846) 332-23-08 и 332-75-17.



Полная программа новогодних и рождественских мероприятий в Самаре доступна по ссылке.

Фото: pxhere.com