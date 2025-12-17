Я нашел ошибку
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
«Единая Россия» поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых и малонаселённых пунктах

151
Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

Партия внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населённых пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

«Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

«Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием», — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.

Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

