Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ

125
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области с октября 2025 года создало шесть собственных сервисов, интегрированных в национальный месседжер МАХ. 

«MAX выбирают все большее число жителей Самарской области, как современный месседжер и надежную платформу, позволяющую использовать государственные сервисы практически в режиме онлайн. В октябре мы начали перенос сервисов на новую платформу и сегодня уже шесть региональных  чат-ботов доступно в Самарской области. Выбирая темы для создания ботов, мы ориентируемся на наиболее частые запросы наших жителей», - рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. 

Первым был создан чат-бот «Госуслуги Самарской области», который предназначен для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам: https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot.

Второй чат-бот «Самара - работа для СВОих» https://max.ru/trud_svo_samregion_bot предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения бесплатного дополнительного образования и проведения патриотических мероприятий. 

Чат-бот «Карта жителя Самарской области» https://max.ru/card_samregion_bot позволяет гражданам подробно узнать о проекте «Карта жителя Самарской области» и о том, как стать его участником. 

«СТОП наркотики» https://max.ru/stop_drugs_samregion_bot - сервис информирования о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Любой пользователь МАХ может анонимно отправить фото правонарушения, свидетелем которого он стал и привлечь к нему внимание правоохранителей.  

«Навигатор поддержки студентов» https://max.ru/student_help_samregion_bot - помощник по поиску стипендий, премий и иных мер социальной поддержки для студентов и молодых ученых в Самарской области. 

Бот «МФЦ Самарской области» https://max.ru/mfc_samregion_max_bot позволяет узнать статус обращения в МФЦ, получить информацию об адресах и графиках работы центров, записаться на приём онлайн или отменить посещение приёма. 

17 декабря в национальном мессенджере МАХ зафиксирована цифра в 75 млн абонентов, а среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений и совершили более 2 миллиардов звонков.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
17 декабря 2025, 17:37
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица. Экология
29
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
17 декабря 2025, 17:25
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции... Общество
73
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
17 декабря 2025, 16:51
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу. ЖКХ
119
В центре внимания
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
200
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
313
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
229
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
249
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
539
Весь список