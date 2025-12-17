В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Нижняя Кондурча Елховского района возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В современном модульном здании медицинскую помощь будут получать около 400 жителей, в том числе села Красное поселение.



В настоящее время объект находится на этапе лицензирования. Ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года.



«Ранее местным жителям оказывали медицинскую помощь в приспособленном помещении. Открытие этого пункта — значимое событие. ФАП будет оснащен современным оборудованием, что повысит уровень оказания медицинской помощи для населения. Кроме того, в новом здании продолжит работу опытный сотрудник», — отметил главный врач Елховской центральной районной больницы Леонид Винокуров.



Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка. Он будет оснащен оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выполнения медицинских процедур.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возводится 73 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО