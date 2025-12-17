Я нашел ошибку
Главные новости:
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
18 декабря в Отрадном состоится день донора
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт

108
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Нижняя Кондурча Елховского района возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В современном модульном здании медицинскую помощь будут получать около 400 жителей, в том числе села Красное поселение.

В настоящее время объект находится на этапе лицензирования. Ввод в эксплуатацию запланирован в начале следующего года.

«Ранее местным жителям оказывали медицинскую помощь в приспособленном помещении. Открытие этого пункта — значимое событие. ФАП будет оснащен современным оборудованием, что повысит уровень оказания медицинской помощи для населения. Кроме того, в новом здании продолжит работу опытный сотрудник», — отметил главный врач Елховской центральной районной больницы Леонид Винокуров.

Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка. Он будет оснащен оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выполнения медицинских процедур.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возводится 73 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
17 декабря 2025, 18:45
18 декабря в Отрадном состоится день донора
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация. Здравоохранение
68
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.
17 декабря 2025, 14:50
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику. Здравоохранение
204
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
16 декабря 2025, 20:00
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья. Здравоохранение
431
Здравоохранение
После сдачи крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная денежная компенсация.
17 декабря 2025  18:45
18 декабря в Отрадном состоится день донора
96
Также в этом году возводится модульное здание фельдшерско -акушерского пункта в селе Вязовка.
17 декабря 2025  18:12
В селе Нижняя Кондурча возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
108
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.
17 декабря 2025  14:50
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»
208
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
17 декабря 2025  09:18
Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду
268
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров важно для сохранения здоровья.
16 декабря 2025  20:00
Самарцам рассказали, какие показатели здоровья важно регулярно контролировать
432
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
16 декабря 2025  15:38
Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца
540
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
16 декабря 2025  13:24
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
420
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
15 декабря 2025  20:45
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
642
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
15 декабря 2025  15:45
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
550
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025  15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
532
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15731
Весь список
В центре внимания
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
218
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
369
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
239
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
260
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
544
Весь список