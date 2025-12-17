В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь» благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.



«Теперь автопарк больницы полностью обновлён и насчитывает 12 автомобилей. Обновление автопарка позволяет нам оказывать медицинскую помощь более оперативно, – отметила главный врач больницы Наталья Виктор, – Все машины находятся в исправном состоянии, что важно для своевременного выезда к маломобильным пациентам. Кроме того, высокая проходимость автомобилей в зимний период позволяет автомобилям преодолевать сугробы и выбоины».



Отдельное направление работы – социальный проект «Автобус здоровья», в рамках которого «ГАЗ Соболь» используется для организованной транспортировки маломобильных жителей города в Центр здоровья для прохождения диспансеризации.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.

Фото: минздрав СО