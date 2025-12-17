Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь»

189
Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.

В текущем году в Самарскую городскую больницу №4 поступили 6 автомобилей LADA Granta и 1 «ГАЗ Соболь» благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новый транспорт задействован для оказания неотложной медицинской помощи на дому, а также транспортировки пациентов в стационар и поликлинику.

 «Теперь автопарк больницы полностью обновлён и насчитывает 12 автомобилей. Обновление автопарка позволяет нам оказывать медицинскую помощь более оперативно, – отметила главный врач больницы Наталья Виктор, – Все машины находятся в исправном состоянии, что важно для своевременного выезда к маломобильным пациентам. Кроме того, высокая проходимость автомобилей в зимний период позволяет автомобилям преодолевать сугробы и выбоины».

Отдельное направление работы – социальный проект «Автобус здоровья», в рамках которого «ГАЗ Соболь» используется для организованной транспортировки маломобильных жителей города в Центр здоровья для прохождения диспансеризации.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

