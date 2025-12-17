Онищенко: гонконгский грипп передается через общую посуду

Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды, сообщил в беседе с РИА Новости заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

До этого эксперты ВОЗ рассказали, что в настоящее время в России гонконгский грипп является доминирующим штаммом.

"Заражаются воздушно-капельным путем, то есть разговор, чихание, близкий контакт. Не исключено заражение и через не то, что пищу, а вот люди пользуются одной кружкой – это тоже не исключено", – сказал Онищенко.

Он добавил, что данный штамм гриппа фиксируется в России почти ежегодно и в настоящее время происходит прогнозируемый подъем заболеваемости.