Житель Самары и подруга пытались реализовать запрещённые вещества на территории Кировского района

Следственной частью СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере) 30-летнему местному жителю и его сожительнице 1990 года рождения.

Противоправную деятельность обвиняемых пресекли в апреле текущего года сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области.

Оперуполномоченные при проверке поступившей информации о причастности жителей Самары к незаконному обороту наркотиков установили местонахождение злоумышленников и задержали их в подъезде жилого дома на улице Георгия Димитрова. При исследовании одежды пары и в сделанных ими тайниках полицейские обнаружили и изъяли вещества. Из квартиры, где проживают мужчина и женщина, полицейские изъяли электронные весы, упаковочные материалы и пластилиновые свертки с веществом.

Все изъятые вещества и предметы направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы подтвердили, что в свертках содержалось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 3 граммов.

По версии следствия, весной текущего года мужчина через интернет узнал о возможности дополнительного заработка, связался с лицом, представившимся «работодателем», согласился на участие и привлек свою сожительницу к незаконной деятельности, связанной со сбытом наркотиков.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сожительнице – домашнего ареста. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.