В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус

Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, выбрав неправильный скоростной режим, и спровоцировал аварию. В результате транспортное средство, за рулем которого он был, получило значительные механические повреждения. Владелец сдаваемого ему в аренду автобуса обратился в суд, который постановил взыскать с виновника ДТП материальный ущерб, а также дополнительные расходы на общую сумму 382 тысячи рублей.

Исполнительный документ о взыскании ущерба поступил на исполнение в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти. В рамках исполнительного производства сотрудником Службы были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату должника и денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах. Кроме того, мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны.

В результате принятых мер сумма причиненного владельцу автобуса ущерба полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.