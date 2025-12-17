Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус

145
В Тольятти взыскали ущерб за пострадавший в ДТП автобус

Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, выбрав неправильный скоростной режим, и спровоцировал аварию. В результате транспортное средство, за рулем которого он был, получило значительные механические повреждения. Владелец сдаваемого ему в аренду автобуса обратился в суд, который постановил взыскать с виновника ДТП материальный ущерб, а также дополнительные расходы на общую сумму 382 тысячи рублей.
Исполнительный документ о взыскании ущерба поступил на исполнение в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти. В рамках исполнительного производства сотрудником Службы были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату должника и денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах. Кроме того, мужчина был ограничен в праве выезда за пределы страны.
В результате принятых мер сумма причиненного владельцу автобуса ущерба полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

