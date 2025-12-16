Машину нетрезвого самарца отправили на СВО

В один из пятничных вечером житель г. Самары, двигавшийся на своем личном автомобиле по дорогам областной столицы, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В связи с тем, что у водителя имелись признаки опьянения ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте, с помощью специального оборудования. Мужчина согласился. Прибор показал, что наличие паров этилового спирта в два раза превышает допустимую норму. При этом ранее мужчина уже попадался на вождении в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК и обязал обратить его автомобиль в доход государства. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство.

Конфискованный у должника автомобиль «Lada Granta» сотрудники органа принудительного исполнения передали в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции.