В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик

16 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Так, в Волжском районе в 10:30 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Fortuner, двигался со стороны с. Сырейка в направлении г. Самара. В пути следования не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением 54-летнего мужчины. Водитель иномарки с места ДТП госпитализирован.