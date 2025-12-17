Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
136
16 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Так, в Волжском районе в 10:30 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Fortuner, двигался со стороны  с. Сырейка в направлении г. Самара. В пути следования не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением 54-летнего мужчины. Водитель иномарки с места ДТП госпитализирован.

 

Теги: ДТП

