Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.43
-0.02
EUR 93.81
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря

85
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря

Изучаем прогноз погоды от облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» с 18 по 24 декабря, пишет ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Благодарим ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФГБУ «Гидрометцентр России» за предоставленную информацию

Итак, 18 декабря облачно, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, туман, слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -3, +2°С, в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
19 декабря: облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем -3, +2°С, в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
20 декабря: облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°С, по северу области -7,-12°С, днем 0,-5°С, по северу области до -10°С, в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1,-3°С. Местами гололедица.18 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в г. Самара без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12°С, днем -3, -8°С, в Самаре ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
21 декабря: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -12°С, днем 0,-5°С.
22 декабря: облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -4, +1°С.
23 декабря: облачно, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -4, +1°С.
24 декабря: облачно, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -1, -6°С °, днем -4, +1°С.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
162
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
166
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
198
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
515
Весь список