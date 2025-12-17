Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря

Изучаем прогноз погоды от облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» с 18 по 24 декабря, пишет ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Благодарим ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФГБУ «Гидрометцентр России» за предоставленную информацию

Итак, 18 декабря облачно, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, туман, слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -3, +2°С, в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.

19 декабря: облачно, небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем -3, +2°С, в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.

20 декабря: облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°С, по северу области -7,-12°С, днем 0,-5°С, по северу области до -10°С, в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1,-3°С. Местами гололедица.18 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в г. Самара без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12°С, днем -3, -8°С, в Самаре ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.

21 декабря: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -12°С, днем 0,-5°С.

22 декабря: облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -4, +1°С.

23 декабря: облачно, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -4, +1°С.

24 декабря: облачно, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -1, -6°С °, днем -4, +1°С.