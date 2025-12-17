20 декабря в СОУНБ пройдёт предновогодний арт-торжок «Морозко»

20 декабря Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города порадовать себя и своих близких необычными подарками, посетив предновогодний арт-торжок «Морозко».

Предновогодняя ярмарка – одна из давних и добрых традиций областной библиотеки, благодаря которой каждый год вместе собираются самые яркие представители декоративно-прикладного искусства нашего города. Авторская живопись, изящная скульптура и керамика, ёлочные игрушки, стильная одежда малых брендов – эти и многие другие работы можно будет приобрести уже в предстоящую субботу. Выбор оригинальных вещей обещает быть самым разнообразным: ожидается, что в арт-торжке примут участие более пятидесяти мастеров. Но самое главное – каждая из представленных вещей будет по-настоящему эксклюзивной и хранящей в себе частичку души, что была вложена при её создании.

Хотите наполнить дом уютом и волшебством за полторы недели до праздника? Думаете о том, как удивить родных и друзей по-настоящему особенным и запоминающимся сюрпризом? Тогда добро пожаловать на арт-торжок «Морозко»!

20 декабря с 12:00 до 20:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.