Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
20 декабря в СОУНБ пройдёт предновогодний арт-торжок «Морозко»

180
Предновогодняя ярмарка – одна из давних и добрых традиций областной библиотеки, благодаря которой каждый год вместе собираются самые яркие представители декоративно-прикладного искусства нашего города.

20 декабря Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города порадовать себя и своих близких необычными подарками, посетив предновогодний арт-торжок «Морозко».

Предновогодняя ярмарка – одна из давних и добрых традиций областной библиотеки, благодаря которой каждый год вместе собираются самые яркие представители декоративно-прикладного искусства нашего города. Авторская живопись, изящная скульптура и керамика, ёлочные игрушки, стильная одежда малых брендов – эти и многие другие работы можно будет приобрести уже в предстоящую субботу. Выбор оригинальных вещей обещает быть самым разнообразным: ожидается, что в арт-торжке примут участие более пятидесяти мастеров. Но самое главное – каждая из представленных вещей будет по-настоящему эксклюзивной и хранящей в себе частичку души, что была вложена при её создании.

Хотите наполнить дом уютом и волшебством за полторы недели до праздника? Думаете о том, как удивить родных и друзей по-настоящему особенным и запоминающимся сюрпризом? Тогда добро пожаловать на арт-торжок «Морозко»!

20 декабря с 12:00 до 20:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Теги: Самара

