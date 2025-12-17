Я нашел ошибку
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
Некоммерческие организации Самары защитили на школе грантов 52 проекта

143
Основная цель школы – привлечь инициативных горожан, некоммерческий сектор к участию в жизни города, а также повысить уровень их правовой грамотности.

Социально ориентированные некоммерческие организации Самары защитили на школе грантов 52 проекта. Обучение в школе грантов, организованной при поддержке администрации города Самары и Общественной палаты города, прошли 85 представителей некоммерческих организаций, включая ТОС. Все они получили знания по оформлению проектов и заявок на гранты, в том числе с использованием системы «Электронный бюджет» и по методологии Фонда президентских грантов.

«Основная цель школы – привлечь инициативных горожан, некоммерческий сектор к участию в жизни города, а также повысить уровень их правовой грамотности. Благодарю участников школы за инициативы и качественно подготовленные проекты, которые уже в следующем году вместе с депутатами и профильными структурными подразделениями администрации города рассмотрим для реализации. Уверен, многие инициативы некоммерческие организации смогут претворить в жизнь на благо Самары и ее жителей», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Анна Ворфоломеева из Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ» предложила свой проект – «Пункт обмена вещами БУЛАВОЧКА», Елена Головская из той же организации – проект «Психологическая помощь женщинам с бесплодием», а Сергей Петров из ТОС «Заря» разработал проект «Серебряный ход: шахматы и шашки для активного долголетия».
В числе представленных проектов также «Инженерный стартап для подростков» ТОС «Возрождение» Промышленного района Самары.

«Наш проект рассчитан на подростков от 14 лет и старше. Прежде всего, мы хотим воспитать у них уважение к ручному труду, показать, что умение работать руками – это важный жизненный навык, основа самостоятельности. Участники освоят обращение с ручным и электроинструментом, научатся черчению – навыку, который пригодится и в учёбе, и в профессии. Если нам удастся получить грант, закупим необходимое оборудование и материалы – в первую очередь, дерево. В перспективе подростки и молодые люди под руководством взрослых смогут применять свои умения на благо района – помогать жителям в мелком ремонте, восстанавливать малые архитектурные формы», – отметила член ревизионной комиссии ТОС «Возрождение» Инна Митичкина.

Во время защиты проектов представители НКО услышали от экспертов школы грантов советы, которые позволят получить высокие баллы при участии в конкурсах разного уровня и претворить задуманные идеи в жизнь.

Обучение в интерактивной школе грантовых проектов длилось на протяжении трех месяцев. В образовательной программе интерактивной школы грантовых проектов были задействованы представители Общественной палаты Самары, бизнес-сообщества, преподаватели вузов города, в том числе Международной школы бизнеса. Оператором проекта выступила Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер».

Закрытие интерактивной школы состоится 19 декабря, тогда же будут подведены итоги обучения.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

