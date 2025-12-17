18 декабря в самарском Доме журналиста состоится открытие фотовыставки "Там, где начинается день"

18 декабря в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Дальний Восток. Там, где начинается день». (0+)
Автор работ – Наталия Николаевна Шинкевич – самарская фотопутешественница, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов Росси, Фотообъединение СОО СЖР.
На выставке будут представлены фотографии, выполненные в жанрах «пейзаж», «анималистика».
Эта выставка – результат путешествий фотохудожницы по Камчатке, Сахалину, северным Курилам (Шикотан, Кунашир, Итуруп), Приморью в разные времена года.
– Дальний Восток – регион России, объединяющий 11 субъектов РФ. Но первыми встречают день Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курилы и Приморье. Климатически сложный регион, да и находится он в зоне «огненного кольца» планеты. Негусто населенный край, где природа не тронута человеческой деятельностью. Красивейший край! – рассказывает автор выставки Наталия Шинкевич, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Официальное открытие выставки состоится 18 декабря (четверг) в 13.00.
Выставка будет работать до 31 января 2026 г.
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста.
