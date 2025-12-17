Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в РКН, платформа признала, что недостаточно обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность пользовательских чатов.
Роскомнадзор может снова начать работать с игровой платформой Roblox
По информации Приволжского УГМС 18 декабря в Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С. Местами гололедица.
18 декабря в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега, туман, слабый гололед, до +2°С
Цель - повышение статуса института семьи сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование активной жизненной позиции молодежи.
18 декабря комитетом ЗАГС СО запланировано проведение Молодежного форума «Мой выбор – семья!»
Выбирая темы для создания ботов ориентировались на наиболее частые запросы жителей регилна.
В Самарской области создано шесть региональных чат-ботов в МАХ
Оплата долгов день в день может стать основанием для отказа в выезде за границу.
«ЭнергосбыТ Плюс»: своевременная оплата счетов и погашение долгов – залог спокойных новогодних праздников
Ответственные должности в федеральных органах исполнительной власти занимают управленцы из числа выпускников конкурса «Лидеры России».
«Лидеры России» создают кадровый резерв для реализации национальных проектов
Главное преимущество — камеры, способные «видеть» сквозь задымление. 50 специалистов-лесоводов уже обучены работе с новой техникой.
15 беспилотников будут использоваться для разведки и мониторинга лесных пожаров в Самарской области
В новой школе на 200 мест будут расположены учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая.
В Октябрьском районе Самары откроют новую школу
18 декабря в самарском Доме журналиста состоится открытие фотовыставки "Там, где начинается день"

141
Автор работ – Наталия Николаевна Шинкевич – самарская фотопутешественница, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

18 декабря в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Дальний Восток. Там, где начинается день».  (0+)

Автор работ – Наталия Николаевна Шинкевич – самарская фотопутешественница, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Организатор мероприятия – Самарское областное  отделение Союза журналистов Росси, Фотообъединение СОО СЖР.

На выставке будут представлены фотографии, выполненные в жанрах «пейзаж», «анималистика».

Эта выставка – результат путешествий фотохудожницы по Камчатке, Сахалину, северным Курилам (Шикотан, Кунашир, Итуруп), Приморью в разные времена года.

– Дальний Восток – регион России, объединяющий  11 субъектов РФ. Но первыми встречают день Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курилы и Приморье. Климатически сложный регион, да и находится он в зоне «огненного кольца» планеты. Негусто населенный край, где природа не тронута человеческой деятельностью. Красивейший край! – рассказывает автор выставки Наталия Шинкевич, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Официальное открытие выставки состоится 18 декабря (четверг) в 13.00.

Выставка будет  работать до 31 января 2026 г.

Адрес:   г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

