18 декабря в самарском Доме журналиста состоится открытие фотовыставки "Там, где начинается день"

18 декабря в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Дальний Восток. Там, где начинается день». (0+)

Автор работ – Наталия Николаевна Шинкевич – самарская фотопутешественница, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Организатор мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов Росси, Фотообъединение СОО СЖР.

На выставке будут представлены фотографии, выполненные в жанрах «пейзаж», «анималистика».

Эта выставка – результат путешествий фотохудожницы по Камчатке, Сахалину, северным Курилам (Шикотан, Кунашир, Итуруп), Приморью в разные времена года.

– Дальний Восток – регион России, объединяющий 11 субъектов РФ. Но первыми встречают день Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курилы и Приморье. Климатически сложный регион, да и находится он в зоне «огненного кольца» планеты. Негусто населенный край, где природа не тронута человеческой деятельностью. Красивейший край! – рассказывает автор выставки Наталия Шинкевич, сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Официальное открытие выставки состоится 18 декабря (четверг) в 13.00.

Выставка будет работать до 31 января 2026 г.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста.

